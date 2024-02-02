ФНС введет новые правила для постановки на учет бизнеса по добыче полезных ископаемых

Налоговая подготовила проект приказа, в котором будут перечислены особенности постановки на учет плательщиков НДПИ.

Налоговая определит особенности постановки на учет компаний или ИП, которые платят налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Об этом сказано в проекте приказа ФНС.

Согласно ст. 335 НК, организациям и индивидуальным предпринимателям нужно встать на учет в налоговые органы в качестве плательщиков НДПИ по месту нахождения недр.

В Федеральном законе от 31.07.2023 № 389-ФЗ сказано, что особенности постановки на учет таких налогоплательщиков будет определять ФНС. Приказ вступит в силу в мае 2024 года.