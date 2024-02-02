Банки в тестовом режиме выпускают карты для иностранных туристов

Иностранцы смогут оплачивать покупки и бронировать отели на территории РФ с помощью специальной платежной карты туриста.

Российские банки начали в тестовом режиме оформлять платежные карты для иностранных туристов. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на директора департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никиту Кондратьева.

Сейчас ведем активную работу с заинтересованными банками. Банки начинают формировать финансовый продукт для иностранцев и уже делают первые тестовые, пилотные запуски карты туриста, — сказал Никита Кондратьев.

Платежную карту для иностранных туристов планируют запустить в первой половине 2024 года. С ее помощью приезжие смогут оплачивать покупки и бронировать отели.