Предпринимателям продлили поддержку по продвижению на «Авито Услугах»

До 31 марта 2024 года бизнес из сферы услуг может подать заявку на получение бонусов. Ими можно оплатить до 99% стоимости услуг продвижения в сервисе «Авито Услуги».

Минэкономразвития и платформа «Авито Услуги» продлили прием заявок на программу по продвижению предпринимателей до 31 марта 2024 года. Об этом сказано на сайте министерства.

Получить поддержку могут самозанятые, ИП и компании, которые работают в сфере услуг. Для этого нужно быть зарегистрированными на площадке «Авито Услуги».

Бонусы на продвижение доступны и тем, кто за последний год не приобретал услуги продвижения на «Авито» более, чем на 3 тыс. рублей, а также новым пользователям.

Если пополнить кошелек на «Авито» одним платежом на сумму от 3 тыс. рублей со 2 февраля по 14 апреля 2024 года, то сервис начислит бонусами 100% от суммы этого платежа и всех последующих. Ими можно оплатить до 99% стоимости услуг продвижения.

Подать заявку на участие в программе можно до 31 марта 2024 года.

Предприниматели все чаще предпочитают онлайн-каналы, такие как «Авито», для привлечения клиентов. Они ищут выгодные и комплексные инструменты для продвижения своих услуг. Поэтому совместно с Минэкономразвития и центрами «Мой бизнес» мы запустили уже вторую волну проекта по поддержке предпринимателей сферы услуг на платформе, — сказал управляющий директор «Авито» Влад Федулов.

Заявки принимаются в центрах «Мой бизнес», также можно заполнить форму онлайн.