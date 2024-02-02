«Алроса» будет «выращивать» поставщиков из представителей малого и среднего бизнеса

Малые и средние предприятия смогут получить от «Алросы» финансовую, методическую, правовую и информационную поддержку. Сотрудничество позволит представителям МСП участвовать в закупках компании.

Компания «Алроса» утвердила программу по развитию представителей малого и среднего бизнеса для потенциального участиях в закупках. Об этом сказано на сайте Корпорации МСП.

Представителям МСП окажут финансовую, правовую, методическую и информационную поддержку для развития предпринимательской деятельности. Участники программы смогут отправить персонал на дополнительное обучение, а также принимать участие в закупках товаров, работ и услуг.

Участие в программе «выращивания» одного из крупнейших российских корпоративных заказчиков — это возможность для малых и средних предприятий сделать рывок в развитии, получив поддержку от национального гиганта, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

«Алроса» сможет увеличить долю закупок у МСП-поставщиков, а также поддержать тенденцию на импортозамещение товаров и услуг.

Вместе с головной компанией к программе «выращивания» могут присоединиться 25 предприятий группы «Алроса».