Обзоры для бухгалтера

🙅 Бухгалтеры не любят 6-НДФЛ

Годовая декларационная кампания еще идет, подходят сроки сдачи очередных отчетов. Какие-то отчеты бухгалтерам милее, какие-то – относятся к категории ненавистных.
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В нашей группе в ВК мы провели опрос. Коллеги выбирали отчет, который они больше всего ненавидят. В лидерах – форма 6-НДФЛ.

Результаты опроса такие:

То есть, самые ненавистные – 6-НДФЛ, ЕФС-1, уведомление по ЕНП.

А какой ваш самый нелюбимый отчет?

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Логотип Александр Малютин
Александр Малютин
Первичные документы

Образцы договоров от ведущих компаний: как их найти и использовать в работе

Бывают случаи, что необходимо найти образец договора на какую-либо тему. Самый банальный способ — поисковой запрос «образец договора скачать», но он далеко не самый лучший. Неизвестно какого качества будет первый попавшийся вариант.

Образцы договоров от ведущих компаний: как их найти и использовать в работе
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Логотип Разобраться в налогах
Разобраться в налогах

Топ-18 ошибок в налоговой отчетности компании. Как в 2024 году избежать доначисления налогов  

Основное предназначение налоговой отчетности это сообщение фискальным органам сведений об объектах налогообложения, о полученных доходах и произведенных расходах, об источниках доходов, о налоговой базе, налоговых льготах, о сумме налога к уплате и о других данных, которые служат основанием для исчисления налога.

Топ-18 ошибок в налоговой отчетности компании. Как в 2024 году избежать доначисления налогов  
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Нужно ли отправлять корректировку при ошибке в страховых взносах?

Уважаемые коллеги, вчера отправляла уведомление по страховым взносам за январь и ошибочно указала период 02, т.е. февраль, сегодня отправила еще раз уже с правильным периодом и суммой, нужно ли отправлять корректирующее уведомление, если все равно за февраль нужно будет отправлять с такой же суммой, но через месяц?

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Логотип СберРешения
СберРешения
УСН

Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году

В статье рассмотрены важные изменения, которые необходимо учитывать при работе на упрощеной системе налогообложения (УСН) в 2024 году. В частности, изменения включают новые лимиты по доходам, правила оформления и заполнения документов, налоговые ставки при изменении места регистрации.

Изменения для ИП и компаний на УСН в 2024 году
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Обзоры для бухгалтера

🙅 Бухгалтеры не любят 6-НДФЛ

Годовая декларационная кампания еще идет, подходят сроки сдачи очередных отчетов. Какие-то отчеты бухгалтерам милее, какие-то – относятся к категории ненавистных.

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Зарплата

Какие надбавки и доплаты к зарплате может получить сотрудник

В состав зарплаты включаются компенсационные и стимулирующие выплаты. Если работодатель не делает обязательных доплат, то компания может получить штраф до 100 тысяч рублей.

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Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

Что обсуждали бухгалтеры: уведомления по НДФЛ, Трибуну, мягкие навыки главбуха и радугу

Еще одна неделя в пролете. В Трибуне было много интересных тем, обсуждений и споров. Например, должен ли главбух быть коммуникабельным, пользоваться всевозможными мессенджерами и при этом успевать выполнять свои обязанности. Или как часто допустимо бегать на перекуры. Собрали самые яркие ваши высказывания.

Что обсуждали бухгалтеры: уведомления по НДФЛ, Трибуну, мягкие навыки главбуха и радугу
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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
РСВ

⏰ Уже через 4 дня пройдет тренинг, как заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года

Прокачиваем Клерк.Премиум! Добавили в подписку новый сервис для бухгалтеров. Тренинги — эксклюзивный формат практического обучения с лучшими экспертами страны.

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Логотип Моё дело
Моё дело
Транспортный налог

Как организации платить транспортный налог?

В статье разберем порядок уплаты транспортного налога организациями. Расскажем о сроках уплаты налога, о том, какую функцию несет сообщение от ИФНС о рассчитанных суммах налогов, когда необходимо подать сообщение о наличии налогооблагаемых объектов, какой ОКТМО нужно указывать в уведомлении об исчисленных суммах. А также напомним о нововведениях 2024 года.

Как организации платить транспортный налог?
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Логотип Ольга Неволина
Ольга Неволина
Судебная практика по налоговым спорам

Должна ли ИФНС приложить к акту проверки декларации проблемных контрагентов? Что говорит суд

На этот вопрос ответил Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в Постановлении от 19.01.2024 № Ф04-6604/2023 по делу № А75-24563/2022.

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ФСБУ Капвложения

Когда капвложения признают основным средством и амортизируют: правила по ФСБУ 26/2020

По ФСБУ 26/2020 капвложения считаются основными средствами после приведения объекта капвложений в состояние и местоположение, в которых он пригоден к использованию в запланированных целях.

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Воинский учет

Мужчинам, которые получили гражданство РФ, поднимут призывной возраст до 50 лет

Чтобы пресечь уклонения от постановки на воинский учет, депутаты предложили увеличить призывной возраст для иностранцев, которые получили российский паспорт.

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Логотип Платформа ОФД
Платформа ОФД
Онлайн-кассы

Расчеты между юридическими лицами: применение ККТ

По требованиям закона, кассу должны применять организации и предприниматели, которые проводят расчеты, в том числе между юрлицами. Но не всегда: разбираем нюансы закона, чтобы работать в соответствии с его требованиями и избегать штрафов.

Расчеты между юридическими лицами: применение ККТ
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Кредитование

Большинство банков нарушают закон и не указывают полную стоимость кредита

ПСК должна быть указана в кредитных калькуляторах, в баннерах и всплывающих окнах вместе с информацией о ставке. Чтобы не отпугнуть заемщиков, банки не пишут полную стоимость кредита.

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Общество

Персона дня. Сурок-метеоролог

Сегодня 2 февраля — День сурка. Ждем раннюю весну.

Персона дня. Сурок-метеоролог
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Логотип Ольга Ульянова аудитор
Ольга Ульянова аудитор
Бухгалтеры

Как главному бухгалтеру найти и обезвредить неформального лидера в бухгалтерии

Приветствую вас дорогие читатели Клерка. На связи Ольга Ульянова в настоящем, человек занимающийся собственным бизнесом, в прошлом матерый и опытный главбух.

Как главному бухгалтеру найти и обезвредить неформального лидера в бухгалтерии
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Бухгалтерская отчетность

🎓Вебинар. Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок. 8 февраля в 15:00 мск!

Подготовьтесь к сдаче бухгалтерской отчетности за 2023 год, чтобы сдать ее без ошибок.

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Государственные ведомства

Роструд просит доступ к налоговой тайне

Для борьбы с теневой занятостью Минтруд хочет получать больше доступа к информации о населении, в том числе к сведениям, которые составляют налоговую тайну.

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Логотип Клерк
Клерк
Бухгалтеры

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Сложно ли возвращать переплату с ЕНС на расчетный счет организации?

Доброе утро, коллеги! Кто-то на практике сталкивался с возвратом переплаты с ЕНС на расчетный счет организации? Так же не просто как было ранее? Или возвращают? Получилась достаточно ощутимая переплата по прибыли из-за авансов по декларации 9 мес.

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