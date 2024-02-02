🙅 Бухгалтеры не любят 6-НДФЛ

Годовая декларационная кампания еще идет, подходят сроки сдачи очередных отчетов. Какие-то отчеты бухгалтерам милее, какие-то – относятся к категории ненавистных.

В нашей группе в ВК мы провели опрос. Коллеги выбирали отчет, который они больше всего ненавидят. В лидерах – форма 6-НДФЛ.

Результаты опроса такие:

То есть, самые ненавистные – 6-НДФЛ, ЕФС-1, уведомление по ЕНП.

А какой ваш самый нелюбимый отчет?