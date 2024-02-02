🙅 Бухгалтеры не любят 6-НДФЛ

В нашей группе в ВК мы провели опрос. Коллеги выбирали отчет, который они больше всего ненавидят. В лидерах – форма 6-НДФЛ.
Результаты опроса такие:
То есть, самые ненавистные – 6-НДФЛ, ЕФС-1, уведомление по ЕНП.
А какой ваш самый нелюбимый отчет?
В нашей группе в ВК мы провели опрос. Коллеги выбирали отчет, который они больше всего ненавидят. В лидерах – форма 6-НДФЛ.
Результаты опроса такие:
То есть, самые ненавистные – 6-НДФЛ, ЕФС-1, уведомление по ЕНП.
А какой ваш самый нелюбимый отчет?
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