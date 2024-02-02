Пользователи интернета

Социальная сеть «Панч» от Сбербанка перестала работать

Закрылась социальная сеть, которая была создана при поддержке «Сбера». Сервис «Панч» должен был стать аналогом приложения TikTok.
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31 января 2024 года закрылась социальная сеть «Панч», созданная при поддержке «Сбера». Об этом пишут «РБК».

За две недели до остановки работы пользователей предупредили о закрытии и попросили скачать свои видеоролики.

На текущем рынке видеоплатформ очень трудно оставаться независимым проектом. Несмотря на постоянный рост авторов и количества контента, нам было непросто масштабировать зрителей. Рост замедлился — и это предопределило судьбу проекта, — сказали разработчики социальной сети.

Летом 2022 года «Сбер» начал тестировать две социальные сети Chipz и «Панч», которые должны были стать аналогами приложения TikTok.

В «Панче» пользователи могли писать свою музыку с помощью готовых битов, аудиоэффектов и нейросетей, которые генерировала тексты.

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