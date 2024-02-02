Социальная сеть «Панч» от Сбербанка перестала работать

31 января 2024 года закрылась социальная сеть «Панч», созданная при поддержке «Сбера». Об этом пишут «РБК».
За две недели до остановки работы пользователей предупредили о закрытии и попросили скачать свои видеоролики.
На текущем рынке видеоплатформ очень трудно оставаться независимым проектом. Несмотря на постоянный рост авторов и количества контента, нам было непросто масштабировать зрителей. Рост замедлился — и это предопределило судьбу проекта, — сказали разработчики социальной сети.
Летом 2022 года «Сбер» начал тестировать две социальные сети Chipz и «Панч», которые должны были стать аналогами приложения TikTok.
В «Панче» пользователи могли писать свою музыку с помощью готовых битов, аудиоэффектов и нейросетей, которые генерировала тексты.
Комментарии1
не стали почему -то