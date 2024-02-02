Нулевое уведомление по ЕНП на НДФЛ сдавать не надо

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
Сроки сдачи уведомлений по ЕНП такие:
на НДФЛ, удержанный с 1 по 22 число – до 25 числа текущего месяца;
На НДФЛ, удержанный с 23 по последнее число – до 3 числа следующего месяца.
Ближайшее уведомление – до 05.02.2024 на НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 (код периода — 21/11).
Если выплат физлицам в этот период не было, то НДФЛ нет, уведомлять налоговиков не о чем, уведомление не нужно.
Между тем, некоторые коллеги все-таки сдали нулевое уведомление на НДФЛ и у них его приняли.
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