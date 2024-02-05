Уведомление по ЕНП

🔥 ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом 21/12 можно сдавать после 23 февраля: таблица с предельными сроками

В январе многие бухгалтеры столкнулись с проблемой при досрочной сдаче уведомлений по ЕНП на НДФЛ с кодом периода 21/11. Этой проблемы больше не будет. Вышли новые контрольные соотношения.
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Они доведены письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/931@.

Сами соотношения приводит УФНС по Калининградской области.

Таблицу можно скачать в приложении к этому материалу.

В новом перечне – 86 контрольных соотношений, которые сгруппированы по видам ошибок.

В частности, прописан самый ранний срок сдачи для уведомлений по ЕНП. Например, уведомление на НДФЛ за период с 23.01 по 31.01 с кодом 21/11 можно сдать не ранее 23.01.

Напомним, в старых контрольных соотношениях (по письму ФНС от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@) про код 21/11 ничего не сказано, а уведомление с кодом 21/02 нельзя сдавать ранее 01.02. Налоговики применяли к уведомлению с кодом 21/11 правила для уведомления 21/02, что вводило бухгалтеров в недоумение.

Теперь в КС прописали актуальные сроки для актуальных кодов.

Смотрите в нашей таблице сроки для уведомления на НДФЛ в 2024 году.

Период

Код уведомления

Самый ранний срок сдачи

Предельный срок сдачи

01.01.2024 – 22.01.2024

21/01

01.01.2024

25.01.2024

23.01.2024 – 31.01.2024

21/11

23.01.2024

05.02.2024

01.01.2024 – 22.02.2024

21/02

01.02.2024

26.02.2024

23.02.2024 – 29.02.2024

21/12

23.02.2024

04.03.2024

01.03.2024 – 22.03.2024

21/03

01.03.2024

25.03.2024

23.03.2024 – 31.03.2024

21/13

23.03.2024

03.04.2024

01.04.2024 – 22.04.2024

31/01

01.04.2024

25.04.2024

23.04.2024 – 30.04.2024

31/11

23.04.2024

03.05.2024

01.05.2024 – 22.05.2024

31/02

01.05.2024

27.05.2024

23.05.2024 – 31.05.2024

31/12

23.05.2024

03.06.2024

01.06.2024 – 22.06.2024

31/03

01.06.2024

25.06.2024

23.06.2024 – 30.06.2024

31/13

23.06.2024

03.07.2024

01.07.2024 – 22.07.2024

33/01

01.07.2024

25.07.2024

23.07.2024 – 31.07.2024

33/11

23.07.2024

05.08.2024

01.08.2024 – 22.08.2024

33/02

01.08.2024

26.08.2024

23.08.2024 – 31.08.2024

33/12

23.08.2024

03.09.2024

01.09.2024 – 22.09.2024

33/03

01.09.2024

25.09.2024

23.09.2024 – 30.09.2024

33/13

23.09.2024

03.10.2024

01.10.2024 – 22.10.2024

34/01

01.10.2024

25.10.2024

23.10.2024 – 31.10.2024

34/11

23.10.2024

05.11.2024

01.11.2024 – 22.11.2024

34/02

01.11.2024

25.11.2024

23.11.2024 – 30.11.2024

34/12

23.11.2024

03.12.2024

01.12.2024 – 22.12.2024

34/03

01.12.2024

25.12.2024

23.12.2024 – 31.12.2024

34/13

23.12.2024

28.12.2024

1 квартал (ИП на ОСНО)

21/04

01.04.2024

25.04.2024

2 квартал (ИП на ОСНО)

31/04

01.07.2024

25.07.2024

3 квартал (ИП на ОСНО)

33/04

01.10.2024

25.10.2024

Уведомление на взносы за январь с кодом 21/01 можно сдавать с 01.01 по 25.01.

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