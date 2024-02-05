🔥 ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом 21/12 можно сдавать после 23 февраля: таблица с предельными сроками

Они доведены письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/931@.
Сами соотношения приводит УФНС по Калининградской области.
Таблицу можно скачать в приложении к этому материалу.
В новом перечне – 86 контрольных соотношений, которые сгруппированы по видам ошибок.
В частности, прописан самый ранний срок сдачи для уведомлений по ЕНП. Например, уведомление на НДФЛ за период с 23.01 по 31.01 с кодом 21/11 можно сдать не ранее 23.01.
Напомним, в старых контрольных соотношениях (по письму ФНС от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@) про код 21/11 ничего не сказано, а уведомление с кодом 21/02 нельзя сдавать ранее 01.02. Налоговики применяли к уведомлению с кодом 21/11 правила для уведомления 21/02, что вводило бухгалтеров в недоумение.
Теперь в КС прописали актуальные сроки для актуальных кодов.
Смотрите в нашей таблице сроки для уведомления на НДФЛ в 2024 году.
Период
Код уведомления
Самый ранний срок сдачи
Предельный срок сдачи
01.01.2024 – 22.01.2024
21/01
01.01.2024
25.01.2024
23.01.2024 – 31.01.2024
21/11
23.01.2024
05.02.2024
01.01.2024 – 22.02.2024
21/02
01.02.2024
26.02.2024
23.02.2024 – 29.02.2024
21/12
23.02.2024
04.03.2024
01.03.2024 – 22.03.2024
21/03
01.03.2024
25.03.2024
23.03.2024 – 31.03.2024
21/13
23.03.2024
03.04.2024
01.04.2024 – 22.04.2024
31/01
01.04.2024
25.04.2024
23.04.2024 – 30.04.2024
31/11
23.04.2024
03.05.2024
01.05.2024 – 22.05.2024
31/02
01.05.2024
27.05.2024
23.05.2024 – 31.05.2024
31/12
23.05.2024
03.06.2024
01.06.2024 – 22.06.2024
31/03
01.06.2024
25.06.2024
23.06.2024 – 30.06.2024
31/13
23.06.2024
03.07.2024
01.07.2024 – 22.07.2024
33/01
01.07.2024
25.07.2024
23.07.2024 – 31.07.2024
33/11
23.07.2024
05.08.2024
01.08.2024 – 22.08.2024
33/02
01.08.2024
26.08.2024
23.08.2024 – 31.08.2024
33/12
23.08.2024
03.09.2024
01.09.2024 – 22.09.2024
33/03
01.09.2024
25.09.2024
23.09.2024 – 30.09.2024
33/13
23.09.2024
03.10.2024
01.10.2024 – 22.10.2024
34/01
01.10.2024
25.10.2024
23.10.2024 – 31.10.2024
34/11
23.10.2024
05.11.2024
01.11.2024 – 22.11.2024
34/02
01.11.2024
25.11.2024
23.11.2024 – 30.11.2024
34/12
23.11.2024
03.12.2024
01.12.2024 – 22.12.2024
34/03
01.12.2024
25.12.2024
23.12.2024 – 31.12.2024
34/13
23.12.2024
28.12.2024
1 квартал (ИП на ОСНО)
21/04
01.04.2024
25.04.2024
2 квартал (ИП на ОСНО)
31/04
01.07.2024
25.07.2024
3 квартал (ИП на ОСНО)
33/04
01.10.2024
25.10.2024
Уведомление на взносы за январь с кодом 21/01 можно сдавать с 01.01 по 25.01.
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