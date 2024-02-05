🔥 ЕНП-уведомление на НДФЛ с кодом 21/12 можно сдавать после 23 февраля: таблица с предельными сроками

В январе многие бухгалтеры столкнулись с проблемой при досрочной сдаче уведомлений по ЕНП на НДФЛ с кодом периода 21/11. Этой проблемы больше не будет. Вышли новые контрольные соотношения.

Они доведены письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/931@.

Сами соотношения приводит УФНС по Калининградской области.

Таблицу можно скачать в приложении к этому материалу.

В новом перечне – 86 контрольных соотношений, которые сгруппированы по видам ошибок.

В частности, прописан самый ранний срок сдачи для уведомлений по ЕНП. Например, уведомление на НДФЛ за период с 23.01 по 31.01 с кодом 21/11 можно сдать не ранее 23.01.

Напомним, в старых контрольных соотношениях (по письму ФНС от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@) про код 21/11 ничего не сказано, а уведомление с кодом 21/02 нельзя сдавать ранее 01.02. Налоговики применяли к уведомлению с кодом 21/11 правила для уведомления 21/02, что вводило бухгалтеров в недоумение.

Теперь в КС прописали актуальные сроки для актуальных кодов.

Смотрите в нашей таблице сроки для уведомления на НДФЛ в 2024 году.

Период Код уведомления Самый ранний срок сдачи Предельный срок сдачи 01.01.2024 – 22.01.2024 21/01 01.01.2024 25.01.2024 23.01.2024 – 31.01.2024 21/11 23.01.2024 05.02.2024 01.01.2024 – 22.02.2024 21/02 01.02.2024 26.02.2024 23.02.2024 – 29.02.2024 21/12 23.02.2024 04.03.2024 01.03.2024 – 22.03.2024 21/03 01.03.2024 25.03.2024 23.03.2024 – 31.03.2024 21/13 23.03.2024 03.04.2024 01.04.2024 – 22.04.2024 31/01 01.04.2024 25.04.2024 23.04.2024 – 30.04.2024 31/11 23.04.2024 03.05.2024 01.05.2024 – 22.05.2024 31/02 01.05.2024 27.05.2024 23.05.2024 – 31.05.2024 31/12 23.05.2024 03.06.2024 01.06.2024 – 22.06.2024 31/03 01.06.2024 25.06.2024 23.06.2024 – 30.06.2024 31/13 23.06.2024 03.07.2024 01.07.2024 – 22.07.2024 33/01 01.07.2024 25.07.2024 23.07.2024 – 31.07.2024 33/11 23.07.2024 05.08.2024 01.08.2024 – 22.08.2024 33/02 01.08.2024 26.08.2024 23.08.2024 – 31.08.2024 33/12 23.08.2024 03.09.2024 01.09.2024 – 22.09.2024 33/03 01.09.2024 25.09.2024 23.09.2024 – 30.09.2024 33/13 23.09.2024 03.10.2024 01.10.2024 – 22.10.2024 34/01 01.10.2024 25.10.2024 23.10.2024 – 31.10.2024 34/11 23.10.2024 05.11.2024 01.11.2024 – 22.11.2024 34/02 01.11.2024 25.11.2024 23.11.2024 – 30.11.2024 34/12 23.11.2024 03.12.2024 01.12.2024 – 22.12.2024 34/03 01.12.2024 25.12.2024 23.12.2024 – 31.12.2024 34/13 23.12.2024 28.12.2024 1 квартал (ИП на ОСНО) 21/04 01.04.2024 25.04.2024 2 квартал (ИП на ОСНО) 31/04 01.07.2024 25.07.2024 3 квартал (ИП на ОСНО) 33/04 01.10.2024 25.10.2024

Уведомление на взносы за январь с кодом 21/01 можно сдавать с 01.01 по 25.01.