🙊 Пошли проблемы с досрочной сдачей уведомления по ЕНП на НДФЛ с кодом 21/11

На НДФЛ, удержанный в январе 2024 года, нужно сдать два уведомления: за период с 01.01 по 22.01 и с 23.01 по 31.01. Первое уведомление ФНС приняла, а второе –не принимает.

На это жалуются подписчики нашего Telegram-канала «Красный уголок бухгалтера». Проблема носит массовый характер.

В ответ на сданное уведомление от ФНС приходит сообщение, что «дата сдачи меньше даты представления уведомления (01.02.24)».

Это действительно так. Но ранее налоговики сами призывали досрочно сдавать уведомления на имущественные налоги или авансы по УСН, если сумма известна заранее.

В компании был выплачен аванс 25.01, на сумму удержанного НДФЛ бухгалтер сдает уведомление 26.01. Но программа ФНС реагирует на него неадекватно и отвергает его.

Между тем, есть контрольные соотношения для уведомлений по ЕНП (письмо ФНС от 29.11.2023 № ЕА-4-15/14981@).

В них зашита проверка на дату сдачи, но для НДФЛ там – неактуальные данные, так как после выхода этих КС изменились сроки для НДФЛ.

В частности, в КС сейчас прописано, что для кода 21/02 (за период с 23.01 по 22.02) дата представления уведомления должна быть не ранее 01.02. Сейчас бухгалтеры сдают уведомление за период с 23.01 по 31.01 с кодом 21/11, но в программе ФНС все равно срабатывает запрет на сдачу ранее 01.02.

Новые контрольные соотношения, учитывающие новые сроки и коды для НДФЛ, пока не вышли.

А вы еще не сдавали второе январское уведомление на НДФЛ с кодом 21/11?