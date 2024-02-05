Wildberries не будет вводить обязательную предоплату товаров

Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату, заявила глава компании Татьяна Бакальчук. Однако Бакальчук подчеркнула, что отчасти система предоплаты уже есть площадке — если речь идет про другие страны, пишут РИА Новости.
«Там мы точно отправляем со стопроцентной предоплатой. Как только в регионе появляется локальный склад, это все меняет», — уточнила основатель компании.
Также Бакальчук сообщила, что новый сортировочный центр Wildberries открывается в Санкт-Петербурге в понедельник. В компании отметили, что руководство маркетплейса продолжает налаживать логистическую инфраструктуру в Ленобласти.
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