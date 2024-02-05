Wildberries не будет вводить обязательную предоплату товаров

Глава онлайн-ретейлера Wildberries заявила об отсутствии у компании планов по вводу обязательной предоплаты для всех покупателей на своей площадке.

Wildberries не планирует вводить обязательную предоплату, заявила глава компании Татьяна Бакальчук. Однако Бакальчук подчеркнула, что отчасти система предоплаты уже есть площадке — если речь идет про другие страны, пишут РИА Новости.

«Там мы точно отправляем со стопроцентной предоплатой. Как только в регионе появляется локальный склад, это все меняет», — уточнила основатель компании.

Также Бакальчук сообщила, что новый сортировочный центр Wildberries открывается в Санкт-Петербурге в понедельник. В компании отметили, что руководство маркетплейса продолжает налаживать логистическую инфраструктуру в Ленобласти.