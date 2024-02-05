Wildberries может выпустить свою банковскую карту

Татьяна Бакальчук отметила, что магазин нанял специалистов из разных организаций для развития финансовой сферы, пишет «Коммерсантъ».
«Мы считаем, что пластик как таковой — это отжившая история. Зачем тебе карты, когда есть счета? Но, как показывает опыт, пластик все-таки бывает нужен. Возможно, мы тоже подумаем в эту сторону… Финтехом мы занимаемся и будем заниматься еще больше»,— сообщила госпожа Бакальчук.
Сроки выпуска банковской карты не уточняются. Гендиректор Wildberries подчеркнула, что для внедрения банковских решений компании необходимо соблюдать все требования регулятора, для чего необходимо участие профильных специалистов
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