Wildberries может выпустить свою банковскую карту

Как уменьшить платеж по патенту на страховые взносы в 2024 году?

Индивидуальные предприниматели, которые используют патент, могут уменьшить его стоимость. То есть, получить налоговый вычет. Сделать это можно, подав специальное уведомление. Расскажем о том, кто может применять такой вычет, в каком размере, и как это сделать в зависимости от вида взносов и статуса ИП (с работниками или без)