Yandex N.V. продала российский «Яндекс» консорциуму частных инвесторов

Основным владельцем теперь будет «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Команда менеджеров Яндекса сохранит управление компанией и получит специальные акционерные права, пишет в своем заявлении Яндекс.
При этом Яндекс останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации. Для этого создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе.
Гендиректором Яндекса останется Артем Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, созданных основателем Яндекса Аркадием Воложем в Израиле, а также дата-центра в Финляндии. Совладельцами Яндекса кроме менеджмента станут структуры Лукойла, экс-зампреда Газпрома Рязанова, основателя Leta Capital, гендиректора «Инфинитума».
Контроль над нидерландской компанией разделят основатель «Яндекса» Аркадий Волож, который выступил против войны с Украиной, и иностранные акционеры компании, среди которых до войны были крупнейшие западные фонды, пишет The Bell со ссылкой на источники.
Волож продолжит развивать за рубежом, в том числе, стартапы Nebius (из «Яндекс.Облака»), TripleTen («Яндекс.Практикум»), Avride (беспилотники) и краудсорсинговый проект «Толока».
Комментарии8
Ну все, остается только Гугл
как говорится: помер Максим, да и фиг с ним
Что ж Вы песню-то коверкаете, там далеко не фиг
мы приличное издание))
опять передел собственности (как говорится: "ничего личного, только деньги")