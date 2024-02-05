Yandex N.V. продала российский «Яндекс» консорциуму частных инвесторов

Yandex N.V. заключила сделку по продаже бизнеса «Яндекса» за 475 млрд руб. Yandex N.V до 31 июля сменит название и прекратит использовать бренды Яндекса.

Основным владельцем теперь будет «Консорциум.Первый» во главе с менеджерами «Яндекса». Команда менеджеров Яндекса сохранит управление компанией и получит специальные акционерные права, пишет в своем заявлении Яндекс.

При этом Яндекс останется частной, независимой и публичной компанией после реструктуризации. Для этого создан «Фонд менеджеров», который получит специальные права и право вето при принятии решений по особым вопросам на Совете директоров и общем собрании акционеров. В числе таких вопросов — существенная реорганизация группы, утверждение бюджета, одобрение крупных сделок и изменения в Уставе.

Гендиректором Яндекса останется Артем Савиновский, компания сохранит бизнесы, сервисы и активы группы Yandex N.V. за исключением стартапов Nebius, Toloka, Avride и TripleTen, созданных основателем Яндекса Аркадием Воложем в Израиле, а также дата-центра в Финляндии. Совладельцами Яндекса кроме менеджмента станут структуры Лукойла, экс-зампреда Газпрома Рязанова, основателя Leta Capital, гендиректора «Инфинитума».

Контроль над нидерландской компанией разделят основатель «Яндекса» Аркадий Волож, который выступил против войны с Украиной, и иностранные акционеры компании, среди которых до войны были крупнейшие западные фонды, пишет The Bell со ссылкой на источники.

Волож продолжит развивать за рубежом, в том числе, стартапы Nebius (из «Яндекс.Облака»), TripleTen («Яндекс.Практикум»), Avride (беспилотники) и краудсорсинговый проект «Толока».