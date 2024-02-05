Производителям яиц выделят льготные кредиты

Минсельхоз будет выдавать льготные инвестиционные кредиты на создание комплексов по производству яиц и куриного мяса.

В декабре 2023 года Минсельхоз выдал первый льготный инвестиционный кредит для производителей бройлеров. Такую возможность расширят для строительства комплексов по производству яиц. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову.

Птицеводческих комплексы смогут получить льготные инвестиционные кредиты на покупку оборудования, строительство и реконструкцию зданий. Новая мера поддержки будет действовать в течение 2024 года.

Сейчас птицеводам доступны «капексы» — компенсации прямых затрат на создание племенных предприятий. Эта мера сохранится и в 2024 году.

Основная цель поддержки — увеличить производство яиц и снизить стоимость на мясо птицы. В 2023 году цены на яйца выросли более чем на 60%, а на курицу — на 25%.

Чтобы увеличить предложение на рынке, власти на полгода ввели беспошлинный ввоз яиц, до конца 2024 года без пошлин можно импортировать мяса кур.