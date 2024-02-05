МТС-Банк планирует разместить акции в рамках IPO

На бирже может пройти первичный листинг акций МТС-Банка. В конце 2023 года Совкомбанк провел IPO на Мосбирже. Это первое размещение акций кредитных организации за последние 8 лет.

7 марта 2024 года акционеры МТС-Банка на внеочередном собрании рассмотрят возможность первичного листинга акций кредитной организации. Об этом пишет «ТАСС».

Точные сроки и размер потенциального размещения будут зависеть от ситуации на рынке и решения МТС. Если решение о сделке будет принято, размещение будет проходить в формате cash in через выпуск новых акций, МТС продавать акции не будет, — сказал собеседник издания.

В 2021 году основной акционер АФК «Система» Владимир Евтушенков заявил, что МТС-Банк может разместить свои акции на бирже. В 2022 году о первичном размещении акций кредитной организации говорил председатель правления банка Илья Филатов.

В конце 2023 года на Мосбирже состоялось первое за последние 8 лет IPO кредитной организации. Свои акции на 11,5 млрд рублей разместил Совкомбанк.