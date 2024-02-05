Для туристического бизнеса предложили ввести налоговые каникулы

Бизнес в сфере внутреннего туризма может обеспечить рост ВВП до 5%, а налоговые каникулы на пять лет помогут предпринимателям быстрее развивать инфраструктуру.

Предпринимателям, которые работают в сфере внутреннего туризма, предложили предоставлять налоговые каникулы сроком на пять лет. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова.

Нужно ввести налоговые каникулы на пять лет для предпринимателей, которые работают в сфере внутреннего туризма. Эта отрасль при грамотном подходе может дать рост ВВП до 5%. Тогда предприниматели смогут быстрее развивать инфраструктуру, — заявил Даванков.

Недавно мы писали, что туристические компании останутся без льготы по НДС, если они продают туристу только услугу по жилью без проезда.