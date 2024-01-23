Если туристу продают только услугу по жилью без проезда, то льготы по НДС не будет

Разъяснение дает Минфин в письме от 21.12.2023 № 03-07-07/124607.
В пп. 39 п. 3 ст. 149 НК говорится об освобождении от НДС при продаже туристского продукта с 1 июля 2023 по 30 июня 2027 г. (по внутреннему туризму).
ФНС на своем сайте сообщала, что льгота – для тех, кто продает комплексные туры (проживание в гостинице + перевозки пассажиров по РЖД или самолетом).
Дело в том, что туристский продукт – это комплекс услуг, включающий перевозку туриста и его размещение в гостинице на аналогичный срок.
Если есть только размещение, но нет перевозки – это не туристский продукт и льготы по НДС в таком случае нет.
Комментарий главного редактора «Клерка»
Не путайте эту льготу по НДС (освобождение от налога по статье 149 НК) для туроператоров с льготой для гостиниц (0% НДС по статье 164 НК).
Но обе эти льготы действуют по 30 июня 2027 года.
Причем проживание в гостинице облагается НДС 0%, а организация проживания – 20% (письма Минфина от 07.11.2022 № 03-07-11/107720, от 10.11.2022 № 03-07-11/109235).
Даже если посредник позиционирует себя как гостиницу (имеет код ОКВЭД 55.10), но таковой не является, ставку 0% ему применять нельзя.
Таким образом, даже после внесения поправок в ст. 149 НК, посредники, даже будучи туроператорами, не могут применять льготу по НДС. Потому что организация проживания сама по себе – не туристский продукт без НДС и не услуга размещения под 0%.
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