На складах Wildberries будет дежурить МЧС

Маркетплейс Wildberries усилит пожарную безопасность на своих складах, там будут регулярно дежурить сотрудники МЧС. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на главу компании Татьяну Бакальчук.

Сейчас уже практически на всех складах собираются дружины, либо заключаются договоры с подрядными организациями, и там на постоянной основе будут теперь дежурить люди – кадровые сотрудники МЧС, которые будут регулярно делать обходы. К тому же мы увеличили сверх нормы количество огнетушителей, — сказала Татьяна Бакальчук.

13 января 2024 года на складе Wildberries в Шушарах пожар охватил 70 тыс. квадратных метров. Возгорание ликвидировали только 14 января. Сумма ущерба оценивается в 10-11 млрд рублей.