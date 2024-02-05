В Москве и Санкт-Петербурге упал спрос на льготную ипотеку

В регионах с самым дорогим жильем обрушился спрос на ипотеку по льготным программам из-за ужесточения условий кредитования.

В январе 2024 года число заявок на льготную ипотеку в Москве сократилось больше чем на треть (36,2%), а в Санкт-Петербурге — на 28,9%. Об этом пишет «РБК».

В лидеры по сокращению спроса на льготные жилищные кредиты попал и Краснодарский край, где ипотеку стали оформлять на 16,6% реже.

В Москве и Петербурге квадратный метр жилья стоит дороже всего: 342,9 тыс. рублей и 213,4 тыс. рублей соответственно.

В Краснодарском крае один квадратный метр стоил 131,2 тыс. рублей. Это дороже, чем во всех остальных регионах, за исключением субъектов Дальнего Востока.

Дороже всего стало купить квартиру в Сочи. За январь—ноябрь 2023 года стоимость квадратного метра первичного жилья в этом городе выросла до 446,9 тыс. рублей, тогда как в целом по краю составила 163 тыс. рублей.

Те тенденции, которые мы видим в Московском регионе, проявятся и в десятке регионов — лидеров по объемам выдачи ипотечных кредитов (суммарно около 40%), которые также лидеры по численности населения. Чем выше стоимость квадратного метра в регионе, тем менее доступной становится покупка новостройки по госпрограмме в силу увеличения размера первого взноса, — сказала генеральный директор агентства недвижимости VSN Group Яна Глазунова.

Общее число заявок на получение льготной ипотеке по всей стране выросло на 7% год к году.