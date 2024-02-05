Предприниматели будут обсуждать налоговые изменения после выборов президента

В Российском союзе промышленников и предпринимателей заявили, что до выборов никто из властей не будет обсуждать с бизнесом изменения в налоговой системе.

Российский союз промышленников и предпринимателей считает, что нужно начинать обсуждение возможных изменений в налоговой политике после выборов президента. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на главу РСПП Александра Шохина.

До 17 марта никто из членов правительства, ни даже ключевых депутатов Думы не будет обсуждать с нами перспективы изменения налоговой системы. Хотелось бы откровенного разговора, а это лучше делать после выборов, — сказал Александр Шохин.

РСПП перенесли пленарное заседание съезда союза с 15 февраля на конец апреля 2024 года. Предыдущий съезд состоялся 16 марта, в нем участвовал президент Владимир Путин.