Продали через маркетплейс, вернули напрямую: как оформить возврат покупателю в 1С так, чтобы не потерять НДС

Представим ситуацию: компания продала товар через маркетплейс, оплатила НДС. Клиент получил посылку, она ему не подошла, и он решил ее вернуть. Он берет товар и отправляет его напрямую продавцу. Как бухгалтер компании должен оформить возврат в 1С?
Ответ эксперта:
«Необходимо проверить как такой возврат напрямую от физических лиц оговаривается в вашем договоре с комиссионером.
Если вы принимаете товар и возвращаете потом стоимость возвращенного товара напрямую физическому лицу , то есть расчеты с комиссионером при этом не затрагиваются, то можно попробовать вариант создать в 1С документ Отчет о розничных продажах. В нем отразить возврат товара от комиссионера, зайти в проводки документа и вручную заменить наименование комиссионера на физлицо в проводке Дт 76 Кт 90.01.1.
Таким образом, вы отражаете возврат товара и задолженность в пользу физлица. Далее создать Корректировочную справку по розничным продажам, уменьшая начисленную сумму НДС».
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