При покупке квартиры у жены или сестры имущественный вычет не дадут

Получить имущественный вычет до 2 млн рублей можно при покупке квартиры у чужого человека. При покупке у близких людей вычет не дадут.

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.01.2024 № 03-04-05/2616.

Вычет не предоставляют в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми по статье 105.1 НК.

Взаимозависимыми признаются: супруг (супруга);

родители (в том числе усыновители);

дети (в том числе усыновленные);

полнородные и неполнородные братья и сестры;

опекун (попечитель) и подопечный.

Таким образом, если сделка прошла с кем-то из родственников в этом списке, то вычет получить не получится.

Более того, если квартиру купили у родственников жены, то муж тоже не может получить вычет. Такое разъяснение ранее давал Минфин в письме от 24.01.2023 № 03-04-05/5167.

То есть, человек не может получить имущественный вычет при покупке квартиры у своего шурина.