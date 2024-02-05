При покупке квартиры у жены или сестры имущественный вычет не дадут

Разъяснение дает Минфин в письме от 16.01.2024 № 03-04-05/2616.
Вычет не предоставляют в случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты совершается между физическими лицами, являющимися взаимозависимыми по статье 105.1 НК.
Взаимозависимыми признаются:
супруг (супруга);
родители (в том числе усыновители);
дети (в том числе усыновленные);
полнородные и неполнородные братья и сестры;
опекун (попечитель) и подопечный.
Таким образом, если сделка прошла с кем-то из родственников в этом списке, то вычет получить не получится.
Более того, если квартиру купили у родственников жены, то муж тоже не может получить вычет. Такое разъяснение ранее давал Минфин в письме от 24.01.2023 № 03-04-05/5167.
То есть, человек не может получить имущественный вычет при покупке квартиры у своего шурина.
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