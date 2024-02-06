Когда материнская компания может не платить налог за деньги, полученные от «дочки»

Вклад в имущество компании «Лютик», внесенный учредителем-ООО «Ромашка», не облагается налогом на прибыль в «Лютике». А безвозмездная передача денег от «Лютика» в «Ромашку» тоже не облагается налогом на прибыль в «Ромашке». Но только в пределах вклада.

Разъяснения дает Минфин в письме от 04.12.2023 № 03-03-06/1/116625.

По статье 251 НК в базу по налогу на прибыль не включают имущество, которое получено в качестве вклада в имущество ООО по нормам статьи 66.1 ГК и закона об ООО (№14-ФЗ).

При возврате этого вклада в имущество в доходах по налогу на прибыль не учитывают полученные безвозмездно средства в пределах суммы вклада.

При этом, если вклад в имущество фактически осуществлен неденежными средствами, то освобождения от налога не будет.

Комментарий главного редактора «Клерка» Например, ООО «Ромашка» внесла в ООО «Лютик» 200 тыс. рублей, а потом «Лютик» передал «Ромашке» 150 тыс. рублей. Эти 150 тыс. в «Ромашке» не облагаются налогом. То есть, если «Ромашка» внесла в «Лютик» материалы на 200 тыс. рублей, а потом взяла деньгами 150 тыс. рублей, в «Ромашке» будет налог на прибыль.

О том, что вклад в имущество ООО не облагается налогом на прибыль, Минфин ранее разъяснял в письмах от 06.07.2022 № 03-03-06/1/64710, от 27.09.2023 № 03-03-06/1/92040.