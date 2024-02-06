Доступ к данным о блокировках сайтов будет закрыт

Ведомство хочет закрыть публичный доступ к информации о требованиях Генпрокуратуры по блокировке сайтов и скрыть сведения об основаниях, Проект приказа ведомства опубликован на правовом сайте, пишет РБК.

В случае принятия проекта у пользователей пропадет возможность проверять наличие требований Генпрокуратуры о необходимости удалить запрещенный контент. Из реестровой записи о блокировке, инициируемой Генпрокуратурой, предлагается убрать номер требования, также операторы смогут не публиковать на страницах-«заглушках» основания блокировки. Поправки предлагается внести в порядок функционирования информационной системы взаимодействия, через которую операторы получают данные о заблокированных сайтах.

Речь идет о закрытии доступа к ресурсам с призывами к массовым беспорядкам, фейками о российской армии, предложениями о финансировании противника, призывами к введению санкций против России, контентом нежелательных организаций.