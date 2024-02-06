ФНС подала иск о признании недействительной сделки IKEA на ₽13 млрд

В суд поступило исковое заявление о признании недействительным перечисления почти 13 млрд руб. от российской дочки IKEA к связанной с ней же компанией в Ирландии, пишет РБК.

Заявление подала межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы № 1. В карточке суда говорится, что судебное заседание состоится 5 марта этого года.

В определении суда отмечено, что истцу необходимо представить в суд документы в обоснование своей правовой позиции по иску. А ответчику предлагается представить в суд соглашение о кредитной линии, документы по договору поставки, заключенному 15 ноября 2022 года с ООО «Маркет. Трейд» (учредитель — ООО «Яндекс»), на поставку потребительских товаров, представить документы, подтверждающие расчеты по соглашению о кредитной линии, договору поставки, все платежные документы, подтверждающие перечисления денежных средств по договорам, а также поручения ООО «ИКЕА Торг» к ООО «Маркет. Трейд».

Речь может идти о том, что структура «Яндекса» заплатила за товары не российской дочке IKEA, а перечислила средства напрямую иностранной компании Fami.