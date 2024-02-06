Рынок электронных сигарет «обелился» в четыре раза

ФНС собрала акцизы с электронных сигарет и с жидкостей для вейпов на сумму 134,9 млн рублей. Рынок электронных средств доставки никотина обелился после введения маркировки.

После введения обязательной маркировки для электронных средств доставки никотина (ЭДСН), рынок «обелился» в четыре раза. Об этом сказано на сайте Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы «Честный ЗНАК».

Маркировка никотинсодержащих жидкостей и ЭДСН стала обязательной с 25 декабря 2022 года, но электронные сигареты продолжали продаваться без маркировки до 1 декабря 2023 года.

В 2023 году на вполне законных основаниях продавался немаркированный товар, поскольку запретили его оборот только с 1 декабря 2023 года. Тем не менее эффект уже существенный. Отрасль обелилась в 4 раза, то есть бизнес сам хочет и готов выходить в легальное поле, — сказал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

По данным ФНС, объем собранных акцизов с электронных сигарет и жидкостей для вейпов за три квартала 2023 года составил 134,9 млн рублей, что на 486% больше, чем за три квартала 2022 года. Тогда налоговая собрала 28,86 млн рублей.

В 2023 году акцизы выросли на 11%, а собираемость косвенных налогов выросла в 4,2 раза.

С 1 апреля 2024 года на кассах будут установлены системы, которые автоматически заблокируют нелегальную, просроченную продукцию или табачные изделия с нарушением минимальной разрешенной цены. Так контрафакт не дойдет до потребителей.

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