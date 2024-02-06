Отток средств на рынке ПИФов достиг рекордных 7,8 млрд рублей

На фоне высоких депозитных ставок рынок коллективных инвестиций столкнулся с максимальным оттоком с апреля 2022 года.

В январе 2024 года объем привлеченных средств в розничные ПИФы стал меньше, чем выведенных. Об этом пишет «Коммерсант».

Чистый отток на рынке коллективных инвестиций составил почти 7,8 млрд рублей. В последний раз отток средств был в январе 2023 года, но его сумма была меньше — около 2,2 млн рублей.

За предыдущие 11 месяцев пайщики вложили в фонды больше 213 млрд рублей, только в декабре было инвестировано свыше 63 млрд рублей.

Клиенты объективно заинтересованы, чтобы их деньги работали. Отсюда можно наблюдать аномальный приток в конце декабря перед длинными выходными. Поэтому не следует рассматривать результаты января как тенденцию — это естественный отток средств, инвестированных в фонд перед праздниками, — сказали в УК «ВИМ Инвестиции».

В последние семь лет на декабрь приходились пиковые значения по привлеченным средствам, а в следующем месяце отток из фондов составлял от 15 до 50%.