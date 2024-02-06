Минцифры продлит программу IT-ипотеки

На фоне большого спроса на льготные кредитные программы по покупке жилья, Минцифры подготовит проект постановления об увеличении лимита для IT-ипотеки.

Минцифры подготовило проект постановления об увеличении лимита программы льготной ипотеки для ИТ-специалистов. Об этом сказано в телеграм-канале министерства.

С момента действия IT-ипотеки было выдано 48,6 тыс. кредитов на общую сумму 424,8 млрд рублей. Максимальная ставка по кредиту составляет 5%, но многие банки ее снижают до 4,2%.

Оформить льготную ипотеку могут сотрудники аккредитованных IT-компаний в возрасте от 18 до 50 лет с минимальным порогом по зарплате от 70 до 150 тыс. рублей в зависимости от региона.

Для специалистов до 35 лет подтверждать уровень зарплаты не нужно.

Кредит можно оформить до конца 2024 года.