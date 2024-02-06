ЦБ: негосударственные пенсионные фонды обязаны обеспечить безубыточность вложений

У клиентов НПФ будет 14 дней на расторжение договора, а также им обязаны возместить средства в случае аннулирования лицензии или банкротства фонда.

Центробанк обновил базовый стандарт для негосударственных пенсионных фондов (НПФ). Об этом сказано на сайте ЦБ.

Теперь клиент имеет право в течение 14 дней расторгнуть договор, заключенный с НПФ через агента. Раньше такой период охлаждения предоставляли только некоторые фонды.

В ключевом информационном документе (КИД) расширили перечень сведений, которые НПФ предоставляют клиентам перед заключением договора. В документах будет информация о системе гарантий на случай аннулирования лицензии или банкротства НПФ, а также прописан размер возмещения и порядок выплат.

НПФ обязан обеспечить безубыточность инвестиций. В КИД будет прописана обязанность фонда отражать на пенсионном счете НПО результаты инвестирования средств клиента. Если НПФ понес убытки, то он обязан на эту величину восполнить пенсионный счет клиента, — говорится в сообщении.

Кроме того, фонд не сможет уменьшить размер негосударственной пенсии и продолжительность ее выплаты в случае отрицательного результата при размещении пенсионных резервов.

Стандарт будет применяться через 90 дней.