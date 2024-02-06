Малый и средний бизнес получил больше 312 млрд рублей под «зонтичные» поручительства

В 2023 году на 36% вырос объем банковского финансирования, которое предприниматели привлеки с помощью «зонтичных» поручительств.

За счет «зонтичных» поручительств Корпорации МСП малые и средние предприятия привлекли свыше 312 млрд рублей. Об этом сказано на сайте организации.

По сравнению с 2022 годом, объем полученных средств в 2023 году вырос в 1,5 раза.

По сравнению с показателем 2022 года прирост здесь составил 36%. Немаловажен и тот факт, что сохраняется высокая доля микробизнеса среди получателей средств под «зонтичные поручительства. В 2023 году они составляли 76% от общего количества выданных банками кредитов, — сказал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Предприниматели из Москвы лидируют по приросту объемов кредитования с поручительством. Они получили 72 млрд рублей.

23,6 млрд рублей привлек малый и средний бизнес из Санкт-Петербурга, 19 млрд рублей — из Московской области, 11,7 млрд рублей — из Свердловской области, 9,1 млрд рублей — из Новосибирской области и 8,1 млрд рублей — из Республики Татарстан.

«Зонтичные» поручительства позволяют получить банковское финансирование в упрощенном порядке. Этот механизм запустили в 2021 году в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».