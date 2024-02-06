❌ Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку

Минфин спросили, может ли жена получить остаток вычета, недополученный мужем, ведь квартира все равно общая.
В письме от 17.01.2024 № 03-04-05/2963 ведомство утверждает, что передача налогоплательщиком права на получение имущественного вычета или его остатка в пользу других налогоплательщиков в НК не предусмотрена.
То есть, начав получать вычет сам, муж должен и продолжать получать его сам. Жена ничего не получит.
Напомним, в отношении общей квартиры имущественный налоговый вычет вправе получить каждый из супругов. Но если кто-то из них уже ранее получал такой вычет, то повторно его ее дадут (письмо Минфина от 04.07.2023 № 03-04-05/62162).
Ранее ФНС в письме от 04.10.2021 № БС-3-11/6615@ утверждала, что супруги делят между собой имущественный вычет только один раз. Изменить выбор, подав уточненную 3-НДФЛ, можно только до того, как ИФНС перечислила деньги по декларации.
А вот что касается вычета на проценты по ипотеке, то его можно перераспределять ежегодно, здесь строгого ограничения нет.
Также жена не может получить имущественный вычет, указав в форме 3-НДФЛ доходы мужа (письмо от 02.02.2022 № 03-04-09/6801).
Если человек умер, не дождавшись возврата НДФЛ по имущественному вычету, его жене эти деньги не отдадут, утверждает ФНС в письме от 06.07.2022 № 03-04-05/64946.
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