Имущественный вычет

❌ Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку

Если вы купили квартиру и получили часть имущественного вычета по ней, то остаток этого вычета продолжайте получать сами в последующие годы (когда у вас будет доход).
28 17

Минфин спросили, может ли жена получить остаток вычета, недополученный мужем, ведь квартира все равно общая.

В письме от 17.01.2024 № 03-04-05/2963 ведомство утверждает, что передача налогоплательщиком права на получение имущественного вычета или его остатка в пользу других налогоплательщиков в НК не предусмотрена.

То есть, начав получать вычет сам, муж должен и продолжать получать его сам. Жена ничего не получит.

Напомним, в отношении общей квартиры имущественный налоговый вычет вправе получить каждый из супругов. Но если кто-то из них уже ранее получал такой вычет, то повторно его ее дадут (письмо Минфина от 04.07.2023 № 03-04-05/62162).

Ранее ФНС в письме от 04.10.2021 № БС-3-11/6615@ утверждала, что супруги делят между собой имущественный вычет только один раз. Изменить выбор, подав уточненную 3-НДФЛ, можно только до того, как ИФНС перечислила деньги по декларации.

А вот что касается вычета на проценты по ипотеке, то его можно перераспределять ежегодно, здесь строгого ограничения нет.

Также жена не может получить имущественный вычет, указав в форме 3-НДФЛ доходы мужа (письмо от 02.02.2022 № 03-04-09/6801).

Если человек умер, не дождавшись возврата НДФЛ по имущественному вычету, его жене эти деньги не отдадут, утверждает ФНС в письме от 06.07.2022 № 03-04-05/64946.

Начать дискуссию

Уклонение от уплаты налогов

ФНС представила в суде доказательства вины блогера Блиновской. Документы весят 30 килограммов

Налоговики собрали документы с доказательствами вины Елены Блиновской в уклонении от уплаты налогов, в отмывании денег и в неправомерном обороте средств.

14
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Ведение бизнеса

В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества

Если вы организуете совместный бизнес, договор простого товарищества может помочь существенно снизить налогообложение и упростить учет. Разобрались, что представляет собой этот договор, как и когда его выгодно заключать.

В каких случаях выгодно заключать договор простого товарищества
8
Уведомление по ЕНП

Нельзя сдавать уведомление после сдачи декларации

Уведомления сдают на налоги с авансовой системой уплаты, по которым срок сдачи декларации – позже срока уплаты авансов.

11
Налоговые споры

Цифра дня. Про весомую доказательную базу

Налоговики принесли на заседание в Арбитражный суд Москвы 30 килограммов доказательств вины блогера Елены Блиновской.

Цифра дня. Про весомую доказательную базу
11
Инвестиции

Отток средств на рынке ПИФов достиг рекордных 7,8 млрд рублей

На фоне высоких депозитных ставок рынок коллективных инвестиций столкнулся с максимальным оттоком с апреля 2022 года.

8
Налоговые требования

ФНС продолжает слать компаниям требования по показателям 6-НДФЛ и РСВ. Разбираемся, как отвечать

Налоговики снова присылают бизнесу требования по показателям в 6-НДФЛ и РСВ сравнивают их, хотя делать этого они не должны.

118
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
40
410

Записи вебинаров

729
Новые видео от экспертов каждый день
УСН

Не указывайте эту сумму в ЕНП-уведомлениях на УСН

Одна из проверок, которые прописаны в новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП – это проверка по сумме. Она касается авансов по УСН.

1
362
Имущественный вычет

❌ Право на остаток имущественного вычета нельзя передать другому человеку

Если вы купили квартиру и получили часть имущественного вычета по ней, то остаток этого вычета продолжайте получать сами в последующие годы (когда у вас будет доход).

28
Логотип СберРешения
СберРешения
Право

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости

Важные изменения в порядке ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости вступили в силу. Они не только улучшают систему регистрации недвижимости, но и упрощают процедуру исправления реестровых ошибок.

Внесены изменения в порядок ведения Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и исправления сведений о границах земельных участков и недвижимости
62
Премии

Премии сотрудникам: как нельзя уменьшать размер выплат

Конституционный суд запретил уменьшать или совсем не платить премию работнику, который нарушает трудовую дисциплину и не выполняет свои обязанности.

1
109
Пользователи интернета

С 1 апреля ИП смогут сдавать отчетность в личном кабинете

Отправить декларации по УСН и НДПИ будет можно с 1 апреля на сайте ФНС в личном кабинете ИП.

3
223
Логотип EasyDocs
EasyDocs
Подотчет, командировки

Командировка 2024: какие документы оформлять

Оформление командировки включает три этапа: подготовку документации, выплату аванса на поездку сотруднику и учет командировочных расходов. Рассказываем, какие документы нужно оформлять и как это сделать с минимальными временными затратами.

Командировка 2024: какие документы оформлять
62
Банки

Банкиры жалуются на долгое получение биометрических данных из ЕБС

Единую биометрическую систему хотят обязать быстрее предоставлять сведения о клиентах. Время ответа не должно занимать больше одной минуты.

1
62
Логотип АКГ «Созидание и Развитие»
АКГ «Созидание и Развитие»
Налоговые проверки

Как отбиться от обвинений в необоснованной налоговой выгоде

Подобного рода обвинения нередко выдвигаются по итогам налоговых проверок. Рассказываем, в чем контролеры способны разглядеть наличие необоснованной налоговой выгоды, как не допустить выявления ее признаков, чтобы не дать доказать ее наличие.

Как отбиться от обвинений в необоснованной налоговой выгоде
169
НДС

Численность сотрудников на титульном листе РСВ нужна для расчета права на льготу по НДС

Для льготы по НДС в общепите у сотрудников в среднем должна быть зарплата не ниже средней по отрасли в регионе. Расчет этой средней зарплаты по компании идет по данным РСВ и методика недавно изменилась.

45
Уведомление по ЕНП

Когда может быть отрицательное ЕНП-уведомление на НДФЛ: все случаи

В новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП прописаны, в том числе, правила для отрицательных уведомлений.

282
Логотип ГдеКурс
ГдеКурс
Обзоры для бухгалтера

ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ

Сквозная аналитика веб-сайта позволяет проследить путь пользователя от момента, когда он увидел рекламу, до момента, когда он совершил покупку. Такая аналитика помогает компаниям корректнее понимать клиентов и улучшать их пользовательский опыт, что в итоге может увеличить конверсию и удовлетворенность потребителей.

ТОП-15 курсов по сквозной аналитике от лучших онлайн-школ
36
Маркировка товаров

Рынок электронных сигарет «обелился» в четыре раза

ФНС собрала акцизы с электронных сигарет и с жидкостей для вейпов на сумму 134,9 млн рублей. Рынок электронных средств доставки никотина обелился после введения маркировки.

27
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Может ли аудиторское заключение войти в отчетность для ФНС?

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Может ли аудиторское заключение входить в состав пояснительной записки представляемой в налоговые органы при сдаче годовой отчётности?

2
18