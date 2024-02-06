«Роснано» хочет обанкротить производителя «гибких планшетов»

Компания «Пластик Лоджик» не смогла построить заявленный завод по производству гаджетов с гибкими экранами.

Госкорпорация «Роснано» обратится в Арбитражный суд Москвы с иском о признании банкротом своей компании ООО «Пластик Лоджик», которая разрабатывает «гибкие планшеты». Об этом сказано на портале Федресурс.

Инициирование процедуры банкротства ООО «Пластик Лоджик» связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой «Роснано» для возврата первоначальных инвестиций, — рассказали «РИА Новостям» представители корпорации.

Также материалы о проекте создания «гибких планшетов» передали правоохранительным органам в рамках ст. 144 УПК.

«Пластик Лоджик» с 2010 года занималась производством гибких дисплеев. В 2011 году экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс презентовал проект Владимиру Путину. Планшеты должны были использоваться в школах.

В 2014 году Счетная плата провела проверку, в ходе которой выяснились, что заявленный завод в Зеленограде так и не построили, а технологии не закуплены.