Больше 20 тысяч продуктов попали в реестр отечественного ПО

Свыше 20 тыс. российских программных продуктов зарегистрировали в реестре Минцифры с отечественными программным обеспечением (ПО). Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Число отечественного софта в реестре выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.
Председатель правительства Михаил Мишустин запустил проект по импортозамещению промышленного и общесистемного софта. Уже сейчас разработчики создают 197 значимых проектов, часть из них уже применяется на практике.
Например, на российскую систему бронирования билетов «Леонардо» перешли крупнейшие отечественные авиакомпании. Сервис также работает в Армении, Киргизии и Беларуси.
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