Больше 20 тысяч продуктов попали в реестр отечественного ПО

По сравнению с 2020 годом, в реестре отечественного программного обеспечения стало в 2,5 раза больше продуктов.

Свыше 20 тыс. российских программных продуктов зарегистрировали в реестре Минцифры с отечественными программным обеспечением (ПО). Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Число отечественного софта в реестре выросло в 2,5 раза по сравнению с 2020 годом.

Председатель правительства Михаил Мишустин запустил проект по импортозамещению промышленного и общесистемного софта. Уже сейчас разработчики создают 197 значимых проектов, часть из них уже применяется на практике.

Например, на российскую систему бронирования билетов «Леонардо» перешли крупнейшие отечественные авиакомпании. Сервис также работает в Армении, Киргизии и Беларуси.