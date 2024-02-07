Стандартный вычет на детей хотят увеличить до 2 400 рублей

Защита сделок. Волков бояться... но договор все равно подписать

С каждым днем на рынке ОАЭ растет количество компаний с иностранными корнями. Кто-то релоцирует бизнес из другой юрисдикции, кто-то создает его с нуля непосредственно в ОАЭ. Но в каждом из перечисленных случаев собственники чувствуют себя в «чужой» юрисдикции незащищенными и во что бы то ни стало стремятся максимально обезопасить себя и свой бизнес.