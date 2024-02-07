Стандартный вычет на детей хотят увеличить до 2 400 рублей

Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
Кроме того, увеличен лимит предельного дохода для стандартного вычета – с 350 тыс. до 600 тыс. рублей.
Авторы проекта – депутаты от СРЗП.
Законопроект с такой нормой внесен в Госдуму.
Кроме того, увеличен лимит предельного дохода для стандартного вычета – с 350 тыс. до 600 тыс. рублей.
Авторы проекта – депутаты от СРЗП.
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Комментарии4
А он и так 12 тыс.руб.
предвыборные плюшки посыпались? после 17 марта попустит.
Прибавка к семейному бюджету аж 130 рублей - а кудахтанья...
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Заключение правительства: источники компенсации выпадающих доходов не определены, законопроект не поддерживается
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А вот шыдевра экономическая: