Немецкая компания SAP с 20 марта закроет доступ к облачным сервисам

Поставщик программного обеспечения SAP попросил российских клиентов скачать всю информацию из облачных сервисов до 20 марта.

С 20 марта 2024 года компания SAP остановит доступ клиентов из РФ к своим облачным сервисам. Об этом пишет «РБК».

Немецкая фирма попросила пользователей выгрузить информацию из облака, чтобы не потерять свои данные.

Сроки очень жесткие. Если начать сегодня, успеть практически невозможно. Делать это нужно было, когда SAP объявила о прекращении поддержки своих традиционных продуктов, — сказал член правления ассоциации «Отечественный софт» Дмитрий Комиссаров.

SAP поставляет приложения для бизнеса, которые управляют ресурсами предприятия (ERP), взаимоотношениями с клиентами (CRM) и цепочками поставок (SCM). Софтом до марта 2022 года пользовались российские государственные и финансовые компании, в том числе «Российские железные дороги», «Аэрофлот», Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, X5 Group и другие.

В сентябре 2023 года, что SAP сообщила, что до 31 декабря 2023 года отключит поддержку программ для российских клиентов, но пользоваться облачными сервисами было можно.