Совет судей разъяснил, в чем нельзя приходить в суд

Совет судей РФ подготовил правила посещения судов — с объяснением, за что человека могут не пустить на заседание.

В здание суда нельзя приходить в спортивной или пляжной одежде, в шортах выше колена, а также в одежде и обуви с надписями и рисунками, «свидетельствующими о явном неуважении к обществу и суду», пишет «Коммерсантъ».

«Типовые правила» посещения судов разрешают приставам не пустить человека в суд, если у него нет документа, удостоверяющего личность, или если он отказывается его предъявить. Еще одна причина — отказ проходить через рамки металлодетектора (если это не вызвано медицинскими противопоказаниями). Основанием для недопуска будет нахождение в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, а также внешний вид, «не отвечающий санитарно-гигиеническим требованиям».

Кроме прочего, в суд не пустят людей в спортивной или пляжной одежде и обуви, в шортах выше колен, а также «в одежде, не позволяющей идентифицировать личность». Под запрет попали также одежда и обувь с надписями и рисунками, «оскорбляющими человеческое достоинство или свидетельствующие о явном неуважении к обществу и суду».

Наконец, в здание суда не пропустят детей до 14 лет без сопровождения законных представителей, близких родственников или опекунов, а также граждан с животными (за исключением собаки-проводника).

Формально совет не требует соблюдать именно эти «Типовые правила» — организация предлагает каждому суду утвердить на их основе свой порядок.