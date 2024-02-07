⚡Узнайте про все изменения в работе бухгалтера и кадровика в 2024 году за один день

Чтобы не потеряться в нововведениях по налогам, учету и кадрам, приходите на конференцию «Клерка»! Вы получите верные ориентиры от экспертов и советы, которые помогут бизнесу грамотно и безопасно работать в 2024 году.

Разберитесь за один день со всеми изменениями по налогам, учету и кадрам на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Встреча пройдет 14 марта 2024 года в Москве.

Обсудим важные темы 2024 года

Новые правила по налогам, учету, кадрам и зарплате.

Как подготовиться к сдаче отчетности за 1 квартал.

Ответы на требования по годовой отчетности.

Массовые изменения в ЕФС-1.

Новые претензии ФНС к компаниям.

Кому будет интересно

бухгалтерам — разберетесь в особенностях законодательных изменений, научитесь без проблем и стресса составлять отчетность;

аутсорсерам — эксперты-практики дадут рабочие рекомендации по поиску клиентов и формировании цен на свои услуги, оптимизации бизнес-процессов и увеличения выручки;

ИП и руководителям — узнаете о трендах в проверках 2024, ключевых изменениях, на которые нужно обратить внимание;

кадровикам — узнаете, как в 2024 году поменялись требования в работе с кадрами, какие важные поправки внесут в ТК и как это повлияет на локалье акты компании.

Крутые эксперты, которым доверяют

Мы пригласили лучших спикеров — ведущих экспертов и практиков страны:

О главных изменениях в налоговом законодательстве расскажет Самкова Надежда — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения.

Что срочно поменять в ЛНА и трудовых договорах всем работодателям, расскажет Воробьева Елена — канд.экон. наук, ведущий спикер России по теме расчетов с работниками, автор книги «Заработная плата», издаваемой ежегодно с 1998.

Рекомендации о том, как вести бизнес безопасно, не привлекать лишнего внимания налоговиков и защищаться при проверках, даст Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.

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Что получите

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На встрече вы сможете пообщаться с экспертами, задать наболевшие вопросы и получить советы, установите полезные бизнес-контакты, пройдете нетворкинг.

А еще вас ждут: кофе-брейки, розыгрыши и красивые фото на память.

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите этот день в компании профессионалов и коллег!