Ювелиры просят отложить обязательную маркировку украшений

Производители ювелирных украшений с марта 2024 года должны наносить маркировку не на бирку, а на саму поверхность изделий. Отраслевые ассоциации просят отложить обязательную маркировку на два года.

С помощью отраслевых ассоциаций ювелиры хотят добиться переноса сроков введения обязательной маркировки своих изделий на два года. Об этом пишет «Коммерсант».

Обязательная маркировка ювелирных украшений начнется в марте 2024 года. Производителям придется наносить коды на саму поверхность изделий. Нераспроданные остатки должны быть промаркированы до 1 сентября.

Это сделано, чтобы производители не могли «перевешивать» бирки с кодами одного изделия на другое. В Гильдии ювелиров заявили, что из-за внедрения универсальных транспортных модулей нет проблем с заменой бирок с уникальным номером (УИН).

В такой ситуации для производителей умышленное перевешивание бирки с УИН и двумерным штриховым кодом экономически невыгодно, — сказали в Гильдии.

Мелкие изделия разрешается не маркировать, но их нужно отправить на проверку в пробирную палату. На такие украшения приходится 5-10% от общего объема.

Участники рынка заявили, что при отправке украшений на маркировку прилавки магазинов на две месяца останутся полупустыми.

В Федеральной пробирной палате считают, что внедрение системы маркировки и прослеживаемости украшений (ГИИС ДМДК) привела к «обелению» ювелирной отрасли. Предельный срок физической маркировки переносили уже два раза. Отсрочка может повлиять на процесс подтверждения подлинности товаров и дестимулировать рынок.