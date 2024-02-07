Каждый десятый житель страны пострадал от мошенников

Чаще всего кибермошенники обманывают женщин в возрасте от 25 до 44 лет. Жертвы сами сообщают информацию о банковских картах, называют коды из смс и переводят деньги злоумышленникам.

В 2023 году каждый десятый россиянин пострадал от действий киберпреступников. Средняя сумма финансовых потерь была меньше 20 тыс. рублей. Об этом сказано на сайте ЦБ.

Клиенты банков сами называли мошенникам данные карты и коды из смс-сообщений, а также соглашались перевести им деньги «на безопасный счет». Треть пострадавших обратились в своей банк с жалобой на обман и кражу денежных средств.

Жертвой мошенников чаще всего становилась работающая женщина в возрасте от 25 до 44 лет со средним уровнем дохода и образования, проживающая в городе, — говорится в сообщении.

Самой популярной формой обмана остается телефонное мошенничество, но увеличились случаи, когда злоумышленники обращались к пользователям через мессенджеры и социальные сети.