IKEA до 2033 года продлила регистрацию товарного знака в России

Продукция под брендом IKEA сможет продаваться в оптовых и розничных сетях, а также распространяться через онлайн-каталоги, сайты и телемагазины.

Шведская сеть магазинов IKEA продлила регистрацию товарного знака до августа 2033 года. Об этом сказано на сайте Роспатента.

Товарный знак зарегистрирован для категории «Сбор различных товаров, исключая их транспортировку», что позволит покупателям приобретать товары в оптовых или розничных магазинах, через онлайн-каталоги, веб-сайты и телемагазины.

В 2000 году появились первые магазины IKEA в России. В феврале 2022 года компания приостановила продажи на территории РФ, а в 2023 году правительственная комиссия одобрила продажу трех российских заводов IKEA.

Недавно мы писали, что ФНС подала иск о признании недействительной сделки IKEA на 13 млрд рублей.