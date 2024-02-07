Отчетность в СФР

Кто должен сдать ЕФС-1 в феврале 2024 года

Очередной срок сдачи ЕФС-1 – 26 февраля, но в связи с изменением правил и появлением новых кодов, случаев, когда надо сдать отчет, стало больше. Кроме того, при приемах, увольнениях, заключении и расторжении договоров ГПХ сдать отчет нужно в другие сроки.
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Смотрите в нашей таблице перечень ситуаций, в которых надо сдать ЕФС-1 в феврале, разделы, которые надо заполнить и сроки сдачи.

Ситуация

Раздел ЕФС-1

Срок сдачи

Прием работника на работу

1.1

Следующий рабочий день

Увольнение работника

1.1

Следующий рабочий день

Заключение договора ГПХ

1.1

Следующий рабочий день

Окончание договора ГПХ

1.1

Следующий рабочий день

Приостановление трудового договора

1.1

Следующий рабочий день

Возобновление трудового договора

1.1

Следующий рабочий день

Перевод работника на другую работу

1.1

26.02.2024

Перевод работника с полной ставки на неполную

1.1

26.02.2024

Перевод работника с неполной ставки на полную

1.1

26.02.2024

Пролонгация срочного трудового договора (на срок более 6 месяцев или на бессрочный период)

1.1

26.02.2024

Перевод работника на дистанционную работу

1.1

26.02.2024

Перевод дистанционного работника в офис

1.1

26.02.2024

Переименование организации

1.1

26.02.2024

Присвоение работнику квалификации

1.1

26.02.2024

Выбор способа ведения трудовой книжки (переход на ЭТК)

1.1

26.02.2024

Уход сотрудника в отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком

1.2

В течение 3 рабочих дней после заявления работника

Выход сотрудника на пенсию

1.2

В течение 3 календарных дней после заявления работника или запроса от СФР

Бюджетные организации

1.3

26.02.2024

Что изменилось в заполнении формы ЕФС-1 с 2024 года мы разбирали тут.

Уже с начала 2024 года произошла масса изменений в работе кадровика, хотя, казалось, в 2023 и так ввели кучу новшеств.

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