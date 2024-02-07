Мосбиржа начнет торговать фьючерсами на тенге и белорусский рубль

С 13 февраля 2024 года на срочном рынке Московской биржи начнутся торги расчетными фьючерсными контрактами на валютные пары «белорусский рубль – российский рубль» и «доллар США – казахстанский тенге». Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Участники рынка смогут приобрести контракты с исполнением в марте, июне, сентябре и декабре 2024 года. Сроки будут обновляться ежеквартально.

Расчетные фьючерсы позволяют участвовать в движении валютных курсов без необходимости приобретения самой валюты, при этом дают возможность с невысокими издержками хеджировать валютные риски и реализовывать различные торговые стратегии, — сказала управляющий директор департамента рынка деривативов Московской биржи Мария Патрикеева.

Сейчас на рынке деривативов Мосбиржи торгуются 27 опционов на акции, порядка 100 фьючерсных контрактов, а также опционов на них. Базовые активы — фондовые индексы, акции, валютные пары, драгоценные и промышленные металлы, нефть, газ и процентные ставки.