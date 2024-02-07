Дефицит бюджета сократился в 5,3 раза

По итогам января 2024 года Минфин оценил дефицит бюджета в 308 млрд рублей. Нефтегазовые доходы выросли на 58,7%, а налоговые, страховые сборы и пошлины принесли бюджету на 84,8% больше денег.

В январе 2024 года федеральный бюджет получил 675 млрд рублей от нефтегазовых доходов, что на 58,7% больше, чем за тот же период 2022 года. Об этом сказано на сайте Минфина.

Поступление нефтегазовых доходов в январе текущего года при этом сложилось на уровне незначительно ниже их базового размера, что обусловлено отклонением месячных показателей физических объемов от прогнозируемых значений, — говорится в сообщении.

Ненефтегазовые доходы (НДС, налоги на прибыль, НДФЛ, акцизы, ввозные таможенные пошлины, страховые взносы на обязательное социальное страхование) выросли на 84,8% год к году, до 1 721 млрд рублей.

Дефицит бюджета составил 308 млрд рублей или 0,2% ВВП. В январе прошлого года этот показатель был выше — 1 649 млрд рублей или 1% ВВП.