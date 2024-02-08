Сейчас или никогда: не упустите шанс уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы за 2023 год

Налог по УСН за 2024 год нельзя уменьшить на фиксированные взносы за 2023 год, но можно – на 1% за 2023 год.

ИП мог уплатить свои фиксированные взносы за 2023 год в сумме 45 842 руб. в январе 2024 года, но этот факт никак не влияет на право уменьшать налог на эти взносы. В расчет налога за 2024 год они не войдут в любом случае.

Независимо от того, когда ИП уплатил эти взносы и уплатил ли вообще, они учитываются при расчете налога по УСН «доходы» только за 2023 год.

Используйте их или сейчас при составлении декларации, или никогда.

Если не учесть эти взносы при расчете налога за 2023 год, то этот несостоявшийся вычет просто «сгорит».

А по взносам 1% за 2023 год ситуация другая – строго по норме НК они могут уменьшать только налог за 2024 год. Но ФНС выпустила письмо-индульгенцию, которое разрешат три варианта:

уменьшить на них налог за 2023 год;

уменьшить на них налог за 2024 год;

уменьшить на них частично налог за 2023 гол, частично – за 2024 год.

Подписчица нашего канала в Telegram «Красный уголок бухгалтера» хотела бы учесть часть фиксированных взносов за 2023 год потом, когда будет рассчитывать налог за 2024 год, потому что сейчас вычет и так хватает.

Но увы. Коллеги объяснили, что такой перенос вычета не возможен и неважно, когда эти взносы были оплачены.

Правила по уменьшению налога на УСН на взносы поменялись прямо в середине 2023 года, из-за чего предприниматели совершили множество ошибок при уменьшении налога, подаче уведомлений и при уплате. Сейчас есть шанс все это исправить и сдать декларацию с правильными данными.

Разбор фиксированных взносов ИП мы делаем в 15 модуле курса Главбух на УСН, а примеры заполнения деклараций есть в модуле 11. Если же ваш случай особенный — преподаватель поможет разобрать его на онлайн-встрече и покажет, как заполнить декларацию, чтобы получить максимальный вычет.

Всего в курсе 72 урока и более 20 конспектов, вся информация в них соответствует нормам 2024 года. Вы будете знать, какие преимущества можно получить на упрощенке в новом году — уменьшите налог и не будете заполнять лишние страницы в книге учета доходов и расходов.

Смотреть программу

Программа соответствует профстандарту «Бухгалтер» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом, который ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.