Штрафы за нарушение правил продажи валюты могут отложить

В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, которая ранее вошла в проект изменений в КоАП.

Законодатели услышали просьбы бизнеса подождать с ужесточением требований. Ранее ввести мораторий на привлечение к ответственности за нарушения валютного законодательства выступал РСПП, пишут «Ведомости».

В прошлом году РСПП просил правительство и Госдуму ввести мораторий на привлечение к ответственности за нарушение валютного законодательства, сообщил собеседник издания.

Член комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов (один из авторов поправок) подтвердил, что норму о введении штрафов для экспортеров планируется исключить из законопроекта. Обсуждение документа на заседании комитета запланировано на 12 февраля.