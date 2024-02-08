Назван возраст, с которого надо начинать подготовку к пенсии

Аналитики опросили респондентов в возрасте от 30 до 65 лет и выяснили, как разная аудитория готовится к пенсии.

Начинать заботиться о накоплениях на пенсию необходимо задолго до наступления пенсионного возраста, оптимальный возраст для этого — 37 лет. К такому выводу пришли исследований Хоум Банка, пишет «Лента.ру».

Аналитики Центра потребительских исследований Хоум Банка опросили респондентов в возрасте от 30 до 65 лет и выяснили, как разная аудитория готовится к пенсии. Среди россиян старше 30 лет откладывают средства на пенсию лишь 27 процентов. 53 процента еще не делают этого, но планируют. 3 — уже накопили на пенсию столько, сколько, по их мнению, будет достаточно для сохранения привычного образа жизни. Еще 17 не откладывают и не планируют этого делать.

Самым популярным способом накоплений являются банковские вклады — их выбирают 60 процентов опрошенных. На втором месте банковские карты — отдают им предпочтение 36 процентов респондентов. Еще 26 — оставляют сбережения дома. Четвертое место делят инвестиции в ценные бумаги и перевод пенсии в ПФР (21 процент). На пятом месте оказались вложения в недвижимость (18 процентов).