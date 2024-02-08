Предлагаю поработать вместо меня. В интернете появился новый вид вакансий

Необычный способ заработка нашли в интернете. «Сеньор» без опыта работы устроился разработчиком и теперь ищет человека, который будет за него выполнять обязанности. За это горе-работник будет перечислять ему 50% своего заработка.

Даже не имея опыта работы и необходимых навыков можно устроиться на работу в крупную компанию с зарплатой 300 тыс. Именно так поступил один из пользователей сети. Только он не учел, что работу выполнять все таки придется.

Чтобы не лишиться денег он придумал интересную схему, где он официально будет числиться в компании, а работать за него будет другой человек. Не известно, нашелся ли подходящий кандидат на такую необычную должность, но в интернете идею оценили. Некоторые юзеры назвали ловкого предпринимателя гением.

Если вы сейчас находитесь в поисках работы, посмотрите вакансии в рубрики Клерк.Работа. В данный момент на сайте опубликовано 121 активных вакансий из финансового сектора, где ищут специалистов с разным опытом работы и месторасположением, преимущественно бухгалтеров.

Следить за вакансиями удобно на сайте в разделе Клерк.Работа или в телеграм-каналах Бухджоб, Бухантер, где мы публикуем обзоры вакансий недели и полезные материалы по поиску работы.