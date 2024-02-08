🎓Вебинар: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после. 19 февраля в 11:00 мск!

Комиссии по налоговым разрывам, комиссии по урегулированию задолженностей, комиссии по работе с налогоплательщиками, ведущими деятельность с высоким налоговым риском… как только не называют эти мероприятия! Что делать, если вызвали вас, как вести себя в ходе такого мероприятия и почему не стоит их игнорировать?

Идея проста – налогоплательщика вызывают в налоговый орган на «беседу», в ходе которой расскажут, какие плохие у него контрагенты / контрагенты контрагентов / контрагенты контрагентов контрагентов, попросят уточнить налоговые обязательства по НДС. Разберем, что с этим делать.

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Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.

На вебинаре разберем:

Правовой статус и цель имеют налоговых комиссий. Виды налоговых комиссий. Пределы полномочий инспекторов. Права налогоплательщика. Порядок проведения комиссии. Что в ходе комиссии можно узнать у инспектора. Как фиксируются результаты комиссии. Протоколы комиссий. Возражения на протоколы. Последствия комиссий и разных вариантов поведения налогоплательщика на них.

Ждем вас на вебинаре 19 февраля в 11:00 мск!