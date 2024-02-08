🎓Вебинар: Вызов на комиссию: правила поведения, тактика ответа, что будет после. 19 февраля в 11:00 мск!

Идея проста – налогоплательщика вызывают в налоговый орган на «беседу», в ходе которой расскажут, какие плохие у него контрагенты / контрагенты контрагентов / контрагенты контрагентов контрагентов, попросят уточнить налоговые обязательства по НДС. Разберем, что с этим делать.
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Спикер — Екатерина Болдинова, налоговый адвокат, партнер юридической фирмы Five Stones Consulting.
На вебинаре разберем:
Правовой статус и цель имеют налоговых комиссий.
Виды налоговых комиссий.
Пределы полномочий инспекторов.
Права налогоплательщика.
Порядок проведения комиссии. Что в ходе комиссии можно узнать у инспектора.
Как фиксируются результаты комиссии. Протоколы комиссий. Возражения на протоколы.
Последствия комиссий и разных вариантов поведения налогоплательщика на них.
Ждем вас на вебинаре 19 февраля в 11:00 мск!
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