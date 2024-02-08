🚑 Перевозку людей на машинах скорой помощи предложили освободить от НДС

Проект, подготовленный Минздравом, размещен на федеральном портале.
Под льготу попадают такие услуги:
по предоставлению в аренду автомобилей скорой медицинской помощи с экипажем;
по перевозке автомобилями скорой медицинской помощи граждан, бригад скорой помощи.
Речь идет о случаях, когда эти услуги показываются по договорам с медицинскими организациями государственной и муниципальной системы здравоохранения в целях оказания ими услуг скорой помощи населению.
Эти поправки носят важный социальный характер, нужны для поддержки и стимулирования социально-значимой деятельности, так как исполнители этих услуг будут освобождены от НДС.
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