🚑 Перевозку людей на машинах скорой помощи предложили освободить от НДС

Планируют внести поправки в статью 149 НК – расширить перечень необлагаемых НДС операций. Под льготу попадет аренда авто скорой помощи и перевозки на этих авто.

Проект, подготовленный Минздравом, размещен на федеральном портале.

Под льготу попадают такие услуги: по предоставлению в аренду автомобилей скорой медицинской помощи с экипажем;

по перевозке автомобилями скорой медицинской помощи граждан, бригад скорой помощи.

Речь идет о случаях, когда эти услуги показываются по договорам с медицинскими организациями государственной и муниципальной системы здравоохранения в целях оказания ими услуг скорой помощи населению.

Эти поправки носят важный социальный характер, нужны для поддержки и стимулирования социально-значимой деятельности, так как исполнители этих услуг будут освобождены от НДС.