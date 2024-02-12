MBA Forum 2024 приглашает участников рынка бизнес-образования обсудить эффективные стратегии

MBA Forum 2024 станет одним из главных событий рынка бизнес-образования. Эксперты и практики бизнеса обсудят разработку адаптивных бизнес-стратегий, поиск источников роста, новых технологий для развития компаний и создания сильных команд.

MBA Forum от Школы Бизнеса «Синергия» состоится в седьмой раз в Москве. Мероприятие, которое пройдет 19-20 февраля в Holiday Inn. Lesnaya, ежегодно собирает экспертов и практиков бизнеса, руководителей и собственников компаний из всех регионов России.

Программа форума разработана таким образом, чтобы участники получили практико-ориентированные знания. MBA Forum позволит получить стратегические инсайты для будущего развития, пересмотреть бизнес-модели, каналы привлечения клиентов и собственное мышление для решения сложных задач, — сказал исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

66% предпринимателей испытывают потребность в получении бизнес-образования. возрастной диапазон студентов школ бизнеса растет с каждым годом: кризисы перенесли предпринимателей в новые условия, которые требуют переосмысления бизнес-процессов на всех уровнях.

Эксперты MBA Forum 2024 расскажут о кейсах и стратегиях из собственного опыта, представят аналитические прогнозы и свой взгляд на управленческие изменения на рынке, среди них:

Антон Толмаков, консультант «Института Адизеса», генеральный директор и собственник бизнеса с 20-летним опытом;

Михаил Молоканов, один из ведущих бизнес-тренеров России;

Сергей Чумак, международный эксперт по стратегии;

Демид Голиков, эксперт по стратегии, директор АРБ Про;

Марк Кукушкин, эксперт по корпоративной культуре и организационному развитию;

Олег Ремыга, директор по развитию бизнеса Университета «Синергия», эксперт в области экономики и финансов Китая.

Зарегистрироваться на мероприятие и посмотреть подробную программу форума можно на официальном сайте.