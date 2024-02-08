Иностранные организации с госучастием хотят признать нежелательными

Иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы зарубежных стран, могут признать нежелательными в РФ.

Госдума подготовила поправки о признания нежелательными в России иностранных организаций с госучастием. Об этом сказано на сайте Думы.

Поправки не будут касаться международных межправительственных организаций, в состав которых входит Россия.

Сейчас законодательство не позволяет признавать деятельность таких иностранных и международных компаний нежелательной, так как правовой механизм защиты распространяется лишь на иностранные неправительственные организации.

В распоряжении Комиссии имеются материалы об участии подобных структур в деятельности, представляющей угрозу безопасности нашей страны. В частности, речь идет о разработке санкций, блокировании инвестиционных проектов, подготовке агентов влияния, вмешательстве в выборы, разжигании национальной розни и о многом другом, — сказал председатель комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

Депутаты предлагают считать нежелательными в РФ иностранные и международные организации, учредителями или участниками которых являются государственные органы зарубежных стран. Их деятельность подпадет под ст. 3.1 Федерального закона № 272-ФЗ.